PSV doet gouden zaken en breekt contract Malen eindelijk open

De sportieve toekomst van Donyell Malen ligt bij PSV.

De club uit Eindhoven laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten dat de spits een nieuw contract heeft getekend, tot medio 2024.

Malen lag oorspronkelijk nog tot de zomer van volgend jaar vast bij , maar de Eredivisionist is er nu in geslaagd om de aanvaller langdurig te binden.

De spits heeft de laatste maanden een sterke ontwikkeling doorgemaakt en speelt in het nog prille seizoen een belangrijke rol onder trainer Mark van Bommel.

PSV was er alles aan gelegen Malen langer vast te leggen, daar hij nog tot volgend jaar zomer vastlag. "Donyell is een veelzijdige aanvaller met scorend vermogen. Dat maakt hem speciaal”, laat technisch manager John de Jong weten op de clubsite.

“Ik heb het geweldig naar mijn zin en weet zeker dat ik hier nog veel kan leren”, reageert de jeugdinternational zelf. Malen is blij dat hij veel aan spelen toekomt. “Speeltijd moet je zelf afdwingen", stelt hij.

"Als voetballer heb je niets te eisen, je moet laten zien dat je er klaar voor bent. Iedere dag weer. Bij een club als PSV is er veel concurrentie en daar houd ik van. Dat maakt me beter.”

Malen kwam medio 2017 van naar de Eindhovenaren. Via Jong PSV kwam de aanvaller uiteindelijk bij de hoofdmacht van PSV terecht.

“Donyell heeft in korte tijd flinke stappen gezet en het is duidelijk dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt”, aldus De Jong. “Hij is snel, vaardig en doelgericht. Dat is een combinatie die je niet vaak tegenkomt.”