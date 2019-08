PSV-directeur Gerbrands: "Wij zijn Champions League in opleiden"

PSV maakte onlangs wereldkundig het contract van Donyell Malen te hebben verlengd en de club is dolblij met het behoud van de 20-jarige aanvaller.

In gesprek met De Telegraaf legt algemeen directeur Toon Gerbrands uit waarom het voor de Eindhovenaren zo belangrijk is om te kunnen bouwen op jonge talenten.

In het recente verleden had veel succes met spelers als Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Georginio Wijnaldum, Jeroen Zoet en nu Steven Bergwijn, die de club allemaal lang trouw bleven ondanks interesse van buitenlandse clubs.

“Wij zagen deze jongens als het fundament van het team. Hoe steviger het fundament, hoe beter je kunt presteren. Zij zijn ook de cultuurbewakers van het team”, stelt Gerbrands.

De bestuurder ziet dit ales een grote kracht van PSV en de Nederlandse competitie als geheel. "We zien dat de Europese topclubs weer in de scouten. Wij zijn in opleiden. Jonge spelers, grofweg tussen 16 en 21 jaar, krijgen hier de kans om zich te ontwikkelen”, legt Gerbrands uit.

“Bij de top vijftien van Europa krijgen spelers bijna geen kans meer om zich te ontwikkelen, ze moeten er direct staan", doceert de beleidsbepaler. "Al die jongens die vanuit de Eredivisie de stap maken dragen bij aan het imago van onze competitie.”

Gerbrands ziet bovendien een tweede voordeel, naast het sportieve aspect. De marktwaarde die de spelers na verloop van tijd vertegenwoordigen. "Ik durf te stellen dat alleen een serieuze blessure een probleem kan veroorzaken. Dat is dan meestal gelukkig van tijdelijke aard.”