'PSV denkt niet aan Rick Karsdorp en voert lastige gesprekken'

PSV wil snel een centrale verdediger aantrekken, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag.

Volgens het regionale dagblad zijn Rick Karsdorp ( ) en Lucas Halter (Athletico Paranaense) niet in beeld bij de Eindhovenaren en zet technisch manager John de Jong momenteel alle zeilen bij op de transfermarkt.

kondigde woensdag de komst van Olivier Boscagli aan. De 21-jarige verdediger, die op links uit de voeten kan, is overgekomen van OGC Nice en heeft een contract tot de zomer van 2023 in het Philips Stadion ondertekend. PSV nam eerder deze zomer afscheid van verdedigers Daniel Schwaab, Angeliño, Aziz Behich en Armando Obispo.



Boscagli werd woensdag kort voor de aftrap van de oefenwedstrijd tegen (0-2 verlies) aan het Eindhovense publiek gepresenteerd. Er komt volgens het regionale dagblad waarschijnlijk ook snel een verdediger voor de rechterkant van het centrum van de defensie naar PSV, al is de vraag wanneer de club met witte rook zal komen.



De directie van PSV is in gesprek met een beoogde aanwinst, maar moet nog een akkoord met zijn werkgever zien te bereiken en dat kan volgens het Eindhovens Dagblad zeker nog 'een tijdje' duren. PSV presenteerde woensdagavond ook de teruggekeerde routinier Ibrahim Afellay, verdediger Toni Lato, aanvaller Bruma en reservedoelman Robbin Ruiter.