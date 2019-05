'PSV denkt na over verhuur Maximiliano Romero en drietal talenten'

Het wordt een drukke transferzomer voor PSV. Technisch manager John de Jong staat voor een aantal belangrijke keuzes met oog op komend seizoen.

Volgens het Eindhovens Dagblad denkt de nummer twee van het afgelopen Eredivsie-seizoen eraan om miljoenenaankoop Maximiliano Romero te verhuren. Ook wordt nagedacht over de verhuur van Armando Obispo, Mauro Júnior en Dante Rigo. begint op 23 of 24 juli aan de tweede voorronde van de en daarom is het noodzaak om de selectie al vroeg rond te hebben.



Het regionale dagblad schrijft vrijdag dat Hirving Lozano en Steven Bergwijn waarschijnlijk gaan vertrekken. Lozano staat al geruime tijd in de belangstelling van , terwijl Bergwijn op het lijstje staat bij en . Sterkhouders Jeroen Zoet en Luuk de Jong verlaten PSV naar verluidt alleen bij een ‘prachtig aanbod van een mooie club’. Wanneer het juiste bedrag op tafel wordt gelegd mogen ook Gastón Pereiro en Bart Ramselaar het Philips Stadion verlaten. Australisch international Aziz Behich mag na een ongelukkig seizoen zonder al te veel speelminuten eveneens vertrekken.



Romero, Obispo, Mauro Júnior en Rigo hebben het afgelopen seizoen weinig speelminuten gemaakt op het hoogste niveau en worden daarom mogelijk verhuurd. In de achterhoede moet De Jong op zoek naar een nieuwe verdediger nu bekend is geworden dat Daniel Schwaab vertrekt. PSV zoekt volgens de krant naar een verdediger die als linksback en in het centrum van de achterhoede kan spelen.