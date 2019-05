PSV deelt nieuw contract uit: "Trots, dat is het juiste woord"

PSV heeft het aflopende contract van Andrew Mendonça verlengd tot medio 2021.

Dinsdag werden de handtekeningen gezet onder de nieuwe overeenkomst tussen club en speler. De achttienjarige middenvelder kwam in 2016 in de jeugdopleiding van terecht en maakte afgelopen seizoen in het uitduel van Jong PSV met Jong (2-2) zijn debuut in het betaald voetbal.

Mendonça, die drie jaar geleden overkwam van , komt via de officiële kanalen van PSV met een eerste reactie op zijn nieuwe contract in Eindhoven. "Trots, dat is het juiste woord. Ik ben heel blij dat ik hier mag komen voetballen." De jonge middenvelder sluit met ingang van volgend seizoen aan bij Jong PSV en krijgt alle tijd om voornamelijk via invalbeurten ervaring op te doen in de .



Voor Mendonça was het trainingskamp van Jong PSV in januari een echte eye opener en hij hoopt volgend seizoen definitief aan te kunnen haken bij het beloftenelftal: "Ik was echt blij dat ik toen mee mocht. Het niveau was hoog, anders dan bij PSV Onder-19. Ik wilde mezelf daar zo goed mogelijk laten zien om wat minuten af te dwingen bij Jong PSV, dat is gelukt."