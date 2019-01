'PSV brengt formeel bod van zes miljoen euro op Edson Álvarez uit'

PSV heeft meer dan gemiddelde belangstelling voor Edson Álvarez, zo schrijven diverse media uit Mexico.

De club uit Eindhoven zou een formeel bod van zes miljoen euro voor honderd procent van de transferrechten van de verdediger van Club América hebben uitgebracht. De bal ligt nu bij de directie van de Mexicaanse club, die achter de schermen ook zijn handen vol heeft aan het behouden van Diego Lainez.



Álvarez, 21 jaar, kan als rechtsback, centrale verdediger en defensieve middenvelder spelen. De veelzijdigheid van de twintigvoudig Mexicaans A-international was naar verluidt voor Mark van Bommel een reden om bij het bestuur van PSV aan te dringen op zijn komst. De Eindhovense club heeft zelf ook goede ervaringen met voetballers uit Mexico en heeft met Hirving Lozano en Erick Gutiérrez sowieso al twee spelers van El Tri onder contract staan.



Álvarez wordt al bijna een jaar met een overgang naar Europa in verband gebracht. In april vorig jaar schreef De Telegraaf dat directeur spelersbeleid Marc Overmars van Ajax vrijblijvend met zaakwaarnemer Eduardo Hernandez had gesproken. Concrete interesse uit Amsterdam is vervolgens uitgebleven, maar mogelijk haalt PSV de Mexicaans international alsnog naar Nederland.



De interesse van PSV in Álvarez kan Ajax parten spelen, zo suggereren Mexicaanse media. Het is maar de vraag of Club América twee belangrijke spelers in een kort tijdsbestek wil laten gaan. Ajax heeft een bod van elf miljoen euro plus een doorverkooppercentage op Lainez geboden, zo schreef De Telegraaf eerder. Club América zou inzetten op een transfersom van veertien à vijftien miljoen euro.