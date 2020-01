PSV breekt met traditie en slaat Van Nistelrooij over in zoektocht

PSV nam in december afscheid van Mark van Bommel, met Ernest Faber die als interim-trainer het seizoen afmaakt in Eindhoven.

In de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester gaat uiterst zorgvuldig te werk. Het is in ieder geval duidelijk dat de opvolger van Van Bommel niet uit de eigen gelederen komt, zoals in het verleden wel meermaals het geval was.

Met Van Bommel en Phillip Cocu werden in het recente verleden trainers aangesteld met een rijk PSV-verleden. Deze keer slaat de Eindhovense club een andere weg in. "Ruud van Nistelrooij (trainer van PSV Onder-19, red.) blijft zijn eigen traject volgen, ook volgend seizoen. We kijken dus buiten de deur", bevestigt algemeen directeur Toon Gerbrands in een interview met Voetbal International .

Een buitenlandse coach is een optie, zo vult technisch manager John de Jong aan. "Ik ben wat dat betreft avontuurlijk ingesteld. We hebben wel een paar ideeën, de komende weken gaat dat iets concreter worden."

Gerbrands had gehoopt dat Van Bommel tot in lengte van jaren bij PSV zou werken. Vanwege het tussentijdse ontslag moet de bestuurder noodgedwongen een andere koers varen. "We hebben de lijsten met kandidaten dus niet allemaal klaarliggen, daar gaan we vanaf nu mee aan de slag."

Lees beneden verder

Gerbrands is zeker bereid om te luisteren naar adviezen van buitenaf. "Toen Co Adriaanse bij (waar Gerbrands ook heeft gewerkt, red.) vertrok zijn we met een groepje bij elkaar gaan zitten en de vraag gesteld: wie is de beste? Dat doen we nu weer."

De leiding van PSV hoopt op korte termijn met witte rook te komen, zeker met het oog op de planning voor het seizoen 2020/21. "Maar dan wordt het moment van melden wel belangrijk. We hebben nu behoefte aan rust, niet aan een naam die uitlekt of iets dergelijks", benadrukt Gerbrands nog maar eens.

Een nieuwe trainer wordt daarom niet al volgende week of volgende maand al gepresenteerd in het Philips Stadion. "Zo snel zal het ook niet gaan."