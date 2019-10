PSV blust brandjes na ophef in televisieprogramma over sponsor

Investous, een van de sponsoren van PSV, is in opspraak geraakt door een uitzending van het televisieprogramma Opgelicht van dinsdagavond.

Het bedrijf dat bitcoinadvertenties verkoopt, omzeilt via Cyprus het toezicht van waakhond AFM en dupeert investeerders in sommige gevallen voor meer dan 100.000 euro. Een woordvoerder van laat woensdag weten dat het contract met Investous, dat loopt tot eind 2020, niet voortijdig beëindigd wordt.

Thijs Slegers, persvoorlichter van PSV, geeft in het programma te kennen dat er reeds is gesproken met Investous over de ontstane kritiek. De Eindhovense club ontving al vijf klachten van mensen die de gang van zaken van het internetbedrijf niet vertrouwen.

PSV neemt de klachten uiterst serieus, maar van een breuk met het in Cyprus gevestigde bedrijf is voorlopig geen sprake. Investous overtreedt de Cypriotische wet niet, ondanks de forse kritiek op de manier van werken. De sponsornaam is tijdens thuiswedstrijden van PSV te zien op reclameborden langs het veld.

Investous kwam voor de eerste keer negatief in het nieuws toen mediamagnaat John de Mol eerder dit jaar een rechtszaak aanspande tegen het bedrijf. De afbeelding van De Mol was namelijk te zien in Facebook-advertenties waarin hij uitlegt hoe hij miljoenen had verdiend met het handelen in bitcoins.

Ook onder meer ondernemer Jort Kelder en zanger Waylon werden door Investous gebruikt voor nepartikelen met onbetrouwbare internetmakelaars.