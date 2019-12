PSV bindt uitblinker Otten Cup: "Hij doet me denken aan Sergiño Dest"

Shurandy Sambo blijft de komende jaren verbonden aan PSV. De achttienjarige rechtsback heeft zijn verbintenis verlengd tot medio 2022.

Dat hebben de Eindhovenaren vrijdagavond bekendgemaakt. Het vorige contract van Sambo liep in de zomer van 2020 af. Zijn contractverlenging is niet het enige goede nieuws voor de verdediger, want meldt dat Sambo zich in de winterstop zal aansluiten bij Jong PSV.

Sambo speelt al sinds de F-jeugd voor PSV en doorliep alle vaandelteams tot aan de Onder-19. Bij verschillende jeugdploegen was hij bovendien aanvoerder. In de zomer van 2018 was hij basisspeler voor Oranje Onder-17 op het EK in Engeland, totdat Sambo een zware knieblessure opliep in de derde groepswedstrijd tegen Servië.

Uiteindelijk werd Oranje op dat toernooi Europees kampioen, maar de back moest voortijdig naar huis.

Lees beneden verder

Sambo stond lange tijd buitenspel door zijn kwetsuur. Pas in maart 2019 keerde hij terug op het veld; in de resterende zeven competitieduels van PSV Onder-19 kwam hij in actie. In het huidige seizoen speelde hij elf wedstrijden en maakte hij drie doelpunten.

Het lijkt erop dat trainer Peter Uneken van Jong PSV onder de indruk is geraakt, want hij pikt Sambo in de winterstop op uit de spelersgroep van Ruud van Nistelrooij.

In en buiten Eindhoven wordt Sambo gezien als een groot talent uit de jeugdopleiding. In augustus werd hij nog verkozen tot beste verdediger op de Otten Cup. Analist Aad de Mos bekeek de wedstrijden van PSV op dat toernooi en liet bij Rondo weten onder de indruk te zijn geraakt van de jongeling. "Shurandy Sambo is een fantastische rechtsback, die me een beetje doet denken aan Sergiño Dest van ", zei hij.