"PSV bijvoorbeeld haalt nu al kinderen van acht jaar hier weg"

Ted van Leeuwen heeft als technisch directeur een belangrijke rol in de wederopbouw van FC Twente.

De Tukkers kroonden zich afgelopen seizoen tot kampioen van en ze keren zodoende terug naar de . Samen met hoofdscout Evert Bleuming stelde Van Leeuwen een plan op om de jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen en het belangrijkste uitgangspunt is dat talenten behouden kunnen worden.



"Talenten worden ook in deze regio geboren. Je kunt ze nog wel vinden hoor, maar het is niet meer zo gemakkelijk ze te houden", zegt Van Leeuwen in gesprek met De Twaalfde Man , het magazine van de supportersvereniging van . " bijvoorbeeld haalt nu al kinderen van acht jaar hier weg. We zoeken in de categorie voetballers die bij grote clubs op het randje zitten. Het kan zijn dat een enkeling met een aflopend contract toch nog blijft. Voor het eerst sinds jaren zijn we aan de voorkant van de transferwindow aan het winkelen."



Met Gonzalo García García staat er komend seizoen een nieuwe trainer voor de groep bij FC Twente. De 35-jarige oud-middenvelder volgt in Enschede Marino Pusic op, die ondanks het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie zijn biezen kon pakken. Van Leeuwen is zeer te spreken over García García. "In Gonzalo zie ik een toekomstig toptrainer. Ik werk al jaren met hem samen. Al na een paar maanden bij AGOVV zei ik tegen hem dat ik niet wist of hij het als topspeler zou redden, maar dat er een grote trainer in hem schuil ging."



"Hij heeft een heel heldere filosofie en hij past perfect bij onze voetbalvisie. Met Fred Rutten hebben we afgesproken dat hij bereid is als klankbord te fungeren. Hoe we dat precies gaan invullen, moeten we nog overleggen", aldus Van Leeuwen. Voorlopig moet nog blijken hoe de selectie van FC Twente eruit komt te zien. Met Julio Pleguezuelo, Paul Verhaegh en Lindon Selahi haalde de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie tot dusver drie versterkingen binnen.