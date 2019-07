PSV bevestigt deal met Valencia over nieuwe linksback

Toni Lato gaat spelen voor PSV, zo melden de Eindhovenaren via de officiële kanalen.

De linksback komt op huurbasis over van , waar de verdediger overbodig was geworden. Lange tijd leek een overgang van Lato onzeker, daar de onderhandelingen tussen de clubs stroef verliep. De 21-jarige Spanjaard is de opvolger van Angeliño, die naar is verkast. De kans dat de verdediger definitief naar Eindhoven is niet groot, daar Valencia zijn contract heeft verlengd tot medio 2023 en zijn afkoopsom op 80 miljoen euro heeft bepaald.

Angeliño leek al lange tijd op weg naar de Engelse topclub, aangezien verschillende media reeds hadden bericht dat the Citizens de terugkoopoptie van twaalf miljoen euro zouden willen lichten. Woensdagavond bracht zowel City als het nieuws naar buiten dat de linksback inderdaad in de Premier League gaat voetballen. PSV had met Lato echter al een opvolger in gedachten.

“Na het vertrek van Aziz Behich en Angeliño was dit een prioriteitspositie voor ons”, zegt trainer Mark van Bommel over de aanwinst. “Met Lato hebben we een getalenteerde jonge speler erbij, iemand met veel potentie. Lato voegt iets toe aan onze groep en daar waren we naar op zoek. Mooi dat het is gelukt om hem te overtuigen. We gaan er alles aan doen om hem zo snel mogelijk in te passen.”

De Spaanse jeugdinternational speelde bij Valencia als back-up van José Gaya. “We volgen Toni al een flinke tijd en zagen dat hij te weinig aan bod kwam door de aanwezigheid van Gaya. Daar ontstond onze kans”, aldus technisch manager John de Jong. “We hebben een plan geschetst en hem duidelijk kunnen maken dat hij hier de volgende stap kan zetten. Natuurlijk helpt het dan dat Angeliño zich bij ons zo spectaculair heeft ontwikkelt. Ondanks dat beiden als speler niet te vergelijken zijn, is het logisch dat Toni zich spiegelt aan de route van zijn landgenoot. Het is mooi dat hij PSV kiest om zich door te ontwikkelen.”

De Eindhovenaren hebben lang onderhandeld met Valencia over een overgang van de Spanjaard. Volgens Mundo Deportivo zou de Spaanse topclub op het laatst andere eisen hebben gesteld en verraste men PSV. Nu hebben beide clubs alsnog een overeenstemming gevonden inzake Lato, die 43 wedstrijden in de hoofdmacht van Valencia heeft gespeeld.