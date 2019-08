PSV betaalt 1,25 miljoen voor Mitroglou; Gala keert 1,95 miljoen euro uit

De tijdelijke overgang van Kostas Mitroglou naar PSV is bijna rond.

heeft woensdagavond laat via de aandelenmarkt en de eigen officiële kanalen bekendgemaakt dat een bedrag van 1,25 miljoen euro voor de huur van de 31-jarige aanvaller betaalt. De Turkse topclub keert op zijn beurt 1,95 miljoen euro aan de Grieks international uit.

Mitroglou is officieel eigendom van , dat de aanvaller in januari voor anderhalf jaar verhuurde aan Galatasaray. De aanvaller kwam weinig aan de bak in Turkije; hij speelde het afgelopen halfjaar zeven wedstrijden en kwam tot één treffer. De Turken stonden zodoende 'niet onwelwillend' tegenover een vervroegd afscheid.

Lees beneden verder

Het is onduidelijk of Mitroglou water bij de wijn heeft gedaan om de transfer naar PSV door te laten gaan. Hij zou in 2019/20 immers een bedrag van 2,65 miljoen euro gaan toucheren. Nu hij 1,95 miljoen euro van Galatasaray overgemaakt krijgt, is de vraag of PSV het verschil van zeven ton voor zijn rekening neemt of dat de aanvaller daarvan heeft afgezien.

Mitroglou maakte naam als topschutter bij Olympiacos en werd in 2014 voor vijftien miljoen euro overgenomen door . Daarna kwam de veteraan uit voor wederom Olympiacos, , Marseille en Galatasaray.

Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV van plan om de aanvaller donderdag een medische keuring te laten ondergaan en ook te presenteren.