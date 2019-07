'PSV bereikt persoonlijk akkoord met beoogde opvolger Schwaab'

PSV is afgelopen week tot een akkoord gekomen met Timo Baumgartl, zo weet het Eindhovens Dagblad zondag te melden.

De centrale verdediger staat momenteel nog onder contract bij , dat met de Eindhovenaren in gesprek is over de transfer. heeft naar verluidt tussen de acht en tien miljoen euro over voor Baumgartl.



De regionale krant meldt verder dat de Duitse verdediger al in Eindhoven is geweest om zijn mogelijke nieuwe werkplek te bekijken. Baumgartl, met een doorlopend contract tot medio 2022 in Stuttgart, zou inmiddels zijn zinnen hebben gezet op een transfer richting PSV. Trainer Mark van Bommel ziet in de 23-jarige Duitser de opvolger van Daniel Schwaab, die de club na afloop van vorig seizoen transfervrij verliet.



Baumgartl wordt door het Eindhovens Dagblad getypeerd als een verdediger die doorgaans sneller en wendbaarder is dan Schwaab, die VfB Stuttgart drie seizoenen geleden inruilde voor PSV. De door PSV begeerde mandekker debuteerde in 2014 onder Huub Stevens in de en kwam in de afgelopen vijf seizoenen tot meer dan honderd duels op het hoogste niveau. Hij wist echter niet te voorkomen dat de Zuid-Duitse club afgelopen seizoen voor de tweede keer in drie jaar tijd degradeerde.



PSV deed in deze transferperiode al eerder zaken in verdedigend opzicht, want Olivier Boscagli kwam voor circa twee miljoen euro over van OGC Nice, terwijl Toni Lato werd gehuurd van . De Eindhovenaren halen wellicht nog een verdediger op uit Duitsland. Volgens ESPN is er een verhoogd bod uitgebracht op Chris Gloster, een achttienjarige vleugelverdediger van . Een eerste bod van naar verluidt 500.000 euro, inclusief bonussen, werd terzijde geschoven door de Duitse club.