PSV beloont 'stormachtige ontwikkeling' met nieuw contract

PSV heeft het contract van Michal Sadílek opengebroken.

De Eindhovenaren melden woensdagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een nieuwe, tot 2022 doorlopende, verbintenis. In de overeenkomst is bovendien de optie opgenomen om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen.

spreekt op de eigen website van een 'stormachtige ontwikkeling' voor Sadílek, die een ruim jaar geleden nog met huidige hoofdtrainer Mark van Bommel als aanvoerder kampioen werd met de Onder-19.

De twintigjarige Tsjech groeide daarna snel door naar het eerste en maakte vorig seizoen ook minuten in de . Sadílek kwam in de afgelopen voetbaljaargang uiteindelijk elf keer in actie in de .

"Ik zie dit contract als een beloning voor de arbeid van de afgelopen jaren", reageert hij op zijn nieuwe contract. "Toen ik hier kwam was ik nog een onbekende speler."

"Nu, vier jaar later heb ik al meerdere wedstrijden mogen spelen en ben ik lid van het eerste elftal. Of ik sindsdien veel ben veranderd? Ik ben denk ik nog altijd even lang als toen."



"Ik heb de afgelopen jaren prachtige dingen meegemaakt. Ben sterker en beter geworden. Dit is het volgende mooie en speciale moment. Ik hoop dat er nog vele mooie mogen volgen", besluit Sadílek.

De middenvelder liet overigens dinsdagavond tijdens de met 3-2 gewonnen Champions League-voorrondewedstrijd tegen FC Basel liet zien ook als linksback uit de voeten te kunnen, al lijkt hij spoedig terug te gaan naar het middenveld zodra Toni Lato volledig fit is.