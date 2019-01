PSV beloont Belgisch talent op verjaardag met contract tot medio 2022

Yorbe Vertessen heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2022.

De talentvolle aanvaller viert dinsdag zijn achttiende verjaardag en dus mag hij een verbintenis ondertekenen van langer dan drie seizoenen. De Belg speelt al sinds de F-jeugd in de opleiding van PSV en is door hoofdtrainer Mark van Bommel meegenomen op trainingskamp naar Doha.

Vertessen meldde zich in 2009 in de jeugdopleiding van PSV en doorliep alle elftallen. Dit seizoen speelt hij onder trainer Ruud van Nistelrooij in Onder-19 en maakte hij indruk in de UEFA Youth League. Vertessen wist onder meer te scoren in de duels met Barcelona en Internazionale. Samen met de talenten Mohammed Ihattaren en Zakaria Aboukhlal maakt hij deze week deel uit van de 28-koppige selectie van de Eindhovenaren op trainingskamp in Qatar.



Maandag kwam PSV ook al met contractnieuws naar buiten. Technisch manager John de jong meldde dat de optie in het contract van Yanick van Osch gelicht wordt. De 21-jarige doelman liep een blessure op tijdens het trainingskamp en uit onderzoek bleek dat hij er voorlopig uitligt. "Sportief en persoonlijk is dit echt heel vervelend", reageerde De Jong. "We hebben Yanick inmiddels laten weten dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn contractuele situatie. Zijn contract loopt af, maar we lichten de optie, zodat hij zich in alle rust kan richten op zijn herstel."