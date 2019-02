PSV bekijkt inzetbaarheid Bergwijn van dag tot dag

De uitkomst van nader medisch onderzoek naar de blessure van Steven Bergwijn heeft geleerd dat zijn inzetbaarheid van dag tot dag bekeken moet worden.

Dat meldt PSV maandagavond op de clubsite. De vleugelaanvaller viel zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard geblesseerd uit.



Bergwijn kwam halverwege de tweede helft verkeerd terecht en schreeuwde het daarna uit van de pijn. Bij de Eindhovenaren werd vervolgens meteen gevreesd voor een gebroken been en een langdurige blessure. De Telegraaf verzekerde maandagochtend echter dat de schade mee leek te vallen en dat er van een breuk geen sprake was. Afgaande op de berichtgeving van PSV, lijkt uit de MRI-scan te zijn gebleken dat er geen sprake is van ernstige schade in zijn onderbeen.



Hoe lang Bergwijn daadwerkelijk uitgeschakeld is, is op dit moment nog niet te zeggen. De Eindhovense club wil eerst een definitief oordeel van de medische staf horen, alvorens de club met meer details over de kwetsuur naar buiten treedt. Op geleide van de pijn kan hij de training hervatten. Maandenlange afwezigheid is in ieder geval niet aan de orde.



De 21-jarige Bergwijn is dit seizoen met negen doelpunten tot een belangrijke speler voor trainer Mark van Bommel uitgegroeid. Een relatief lichte blessure zou ook goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman zijn. Het Nederlands elftal speelt in maart de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland, al is het dus nog niet duidelijk of Bergwijn dan van de partij zal zijn.