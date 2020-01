PSV annuleert terugvlucht vanuit Doha en neemt andere route

PSV volgt het advies van internationale luchtvaartautoriteiten en vliegtuigmaatschappijen om bepaalde delen van het luchtruim te mijden.

Daarom vliegt de selectie en technische staf van de Eindhovense club via een andere route terug uit Qatar. "De directie heeft er als gevolg van de opgelopen politieke spanningen in het Midden-Oosten voor gekozen om de lijnvlucht vanuit Doha te annuleren", zo meldt .

"Wij hebben geprobeerd om met Qatar Airways een oplossing te vinden, maar dat bleek niet mogelijk", reageert algemeen directeur Toon Gerbrands op de clubwebsite. "Daarop hebben we besloten om voor een alternatief te kiezen. Het is in de voorbije dagen onrustiger geworden in deze regio."

"Vanzelfsprekend nemen we in dit soort situaties geen enkel risico. Vandaar het besluit om de terugreis te wijzigen."

Gerbrands klopte eerder deze week al aan bij Qatar Airways. Het probleem van de maatschappij is echter dat er geen mogelijkheid is om het conflictgebied te vermijden. Qatar heeft een zeer slechte relatie met verschillende Arabische buurlanden, waardoor het luchtruim van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte niet te gebruiken is voor de door PSV gebruikte luchtvaartmaatschappij.

PSV nam onlangs al contact op met het Ministerie van Buitenlandse zaken om de veiligheidsrisico's te bespreken, naar aanleiding van de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Men kreeg toen te horen dat er geen verhoogd risico was voor Qatar. "Deze reisadviezen volgen we blind", aldus Gerbrands.