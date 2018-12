"PSV, Ajax en Feyenoord zitten in een aparte competitie"

Heracles Almelo ontvangt zaterdagavond koploper PSV in het Polman Stadion en coach Frank Wormuth beseft dat het een loodzware avond wordt.

Heracles wist slechts één van de laatste zeven wedstrijden te winnen. Wormuth stelt in de aanloop naar het duel met de Eindhovenaren dat PSV, Ajax en Feyenoord van een totaal ander niveau zijn dan de rest van de Eredivisie.



"Ik heb het al eerder verteld, toen we tegen Ajax en Feyenoord speelden, maar deze drie clubs zitten in een aparte competitie. Vooral PSV, omdat ze bovenaan staan. We gaan ons best doen zaterdag", zegt Wormuth op de officiële website van Heracles. De oefenmeester stelt dat de Almeloërs in principe geen nieuwe spelers nodig hebben in de winterstop. "Maar als er iemand op de markt komt die we kunnen betalen, dan kunnen we altijd gaan praten."



"Het team is goed genoeg, maar iedereen weet hoe het gaat: agenten komen met nieuwe namen en willen onze spelers hebben. Dat is een normaal proces", tekent TC Tubantia op uit de mond van Wormuth. Mogelijk raakt hij Kristoffer Peterson in de winterstop kwijt, aangezien er onderhandeld wordt met AEK Athene. "Dat is de filosofie van de club, daar heb ik voor getekend. Als Kristoffer Peterson bijvoorbeeld gaat, moet ik dat accepteren. Ik ben een opleidingstrainer, mijn opdracht is om spelers te ontwikkelen, zodat ze doorverkocht kunnen worden."



In het kielzog van Wormuth arriveerden afgelopen zomer de nodige Duitse spelers. "Het is niet zo dat ik Duitse spelers wil", benadrukt de Duitse trainer. "De club wil dat. Ik wil juist niet dat het Heracles.de wordt. Maar we moeten realistisch zijn: wij krijgen niet zomaar een speler uit de Eredivisie of een 28-jarige ervaren voetballer uit Italië."