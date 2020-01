PSV-aanwinst van tien miljoen krijgt te maken met terugval: "Geen verrassing"

Timo Baumgartl werd afgelopen zomer door PSV voor tien miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart en de verdediger veroverde al snel een basisplaats.

In de laatste weken voor de winterstop moest hij echter drie keer op rij plaatsnemen op de bank, voordat hij in de laatste wedstrijd tegen de negentig minuten weer vol mocht maken. Baumgartl hoopt in de tweede seizoenshelft constanter te kunnen presteren.

"Het was een halfjaar met ups en downs", vertelt hij maandag in gesprek met Voetbal International. "Het begon prima, daarna werd het minder. Maar om eerlijk te zijn: die terugval kwam voor mij niet als een grote verrassing." Baumgartl heeft een drukke zomer achter de rug, waarin hij met Stuttgart degradeerde, met Duitsland Onder-21 het EK speelde en daarna na slechts en paar dagen vakantie aansloot bij .

De verdediger geeft dan ook aan dat hij bijna geen voorbereiding op het seizoen heeft kunnen draaien: "Als je voor het eerst van club verandert, voor het eerst naar het buitenland gaat en dan zo'n zomer hebt meegemaakt, is het niet gek als je na een tijdje een terugval kent. Mentaal en fysiek eist dat zijn tol."

Baumgartl wil dit echter ook niet als excuus gebruiken en legt uit zijn eigen grootste criticaster te zijn: "Ik denk alleen dat het verklaarbaar is waarom bepaalde zaken zijn gebeurd. Ik heb goede wedstrijden gespeeld, ik heb mindere wedstrijden gespeeld en was soms vermoeid."

"Nu ben ik uitgerust, draai ik in de winterstop een volledige voorbereiding", sluit de Duitser, die in het restant het seizoen hoopt uit te kunnen groeien tot een belangrijker speler, af.