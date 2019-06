'PSG ziet eerste bod van twintig miljoen euro van tafel geveegd worden'

AC Milan heeft een eerste bod van Paris Saint-Germain op Gianluigi Donnarumma van tafel geveegd, zo weet onder meer Sport Mediaset te melden.

wil twintig miljoen euro neerleggen voor de twintigjarige doelman en is bereid om Alphonse Aréola in de deal te betrekken. De eerste poging om Donnarumma naar Parijs te halen is echter mislukt, zo blijkt uit de berichten in Italiaanse media.

De geruchten kwamen woensdag op gang, toen transferexpert Gianluca Di Marzio, verbonden aan onder meer Sky Italia, liet weten dat beide clubs in gesprek waren over de ruildeal met een transferbedrag van in totaal vijftig miljoen euro. Naar verluidt vinden de beleidsbepalers in het San Siro twintig miljoen euro veel te weinig voor Donnarumma en is ook de transferwaarde van Areola, volgens PSG dus dertig miljoen euro, aan de hoge kant. De Italiaanse doelman beschikt in Milaan over een verbintenis die nog twee seizoenen doorloopt.



De 26-jarige Aréola ondervindt bij PSG niet langer concurrentie van Gianluigi Buffon, die de Franse kampioen onlangs verliet. De 41-jarige doelman staat voor een terugkeer bij , waar hij tweede keus achter Wojciech Szczesny kan worden. Aréola, inmiddels uitgegroeid tot international, staat bij les Parisiens nog vier seizoenen onder contract en heeft tot op heden geen vertrekwens uitgesproken.



PSG bekijkt meerdere opties, omdat een deal met David De Gea niet van de grond lijkt te komen. De Spaanse doelman gaat zijn laatste contractjaar bij in en praat al enige tijd met de clubleiding over een nieuwe verbintenis op Old Trafford. The Mancunians willen volgens de Daily Mail niet voldoen aan het flinke eisenpakket van De Gea, maar een voortijdig afscheid staat ook niet op de planning. De Engelse recordkampioen wil aan een eventuele verkoop ruim zestig miljoen euro overhouden.