'PSG wil per se nieuwe eerste doelman en doet navraag in Spanje en Italië'

Paris Saint-Germain is naarstig op zoek naar een nieuwe eerste doelman, zo meldt RCM woensdagavond.

Trainer Thomas Tuchel zou na het verlies tegen Stade (2-1) op zondag zijn vertrouwen in Alphonse Aréola opgezegd hebben en bij de Parijse clubleiding hebben aangedrongen op een vervanger.

De eerste kandidaat om Aréola op te volgen is naar verluidt Keylor Navas van . Zinédine Zidane, trainer van de Koninklijke, koos in de openingswedstrijd van LaLiga tegen (1-3 winst) voor Thibaut Courtois onder de lat en daarmee lijkt Navas zijn basisplaats kwijt te zijn. De 32-jarige Costa Ricaan ligt nog tot medio volgend jaar vast in Madrid.

Naast Navas zou Tuchel zijn oog hebben laten vallen op Gianluigi Donnarumma. De twintigjarige doelman van geldt als een van de grootste keeperstalenten ter wereld en zal daardoor een stuk duurder zijn dan Navas. De Italiaan, die al vanaf 2015 de eerste keeper van Milan is, heeft nog een contract voor twee seizoenen.

Na afloop van de wedstrijd tegen Rennes liet Tuchel al doorschemeren op zoek te zijn naar een nieuwe goalie. "Of Alphonse uit het team verdwijnt? Ik kan niks bevestigen zolang de transfermarkt nog open is", aldus de Duitser.

Aréola kreeg twee treffers om de oren, maar leek bij beide doelpunten weinig te verwijten. "Elke speler moet zich bewijzen, ook Alphonse."