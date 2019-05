'PSG wil dubbelslag slaan bij Man United en brengt eindelijk bod uit'

Ander Herrera lijkt op weg naar Paris Saint-Germain en de Spaanse middenvelder is niet de enige speler van die aankomende zomer de overstap naar het Parc des Princes moet maken. Volgens de Franse journalist Geoffroy Garétier heeft inmiddels namelijk een bod uitgebracht op David de Gea.

Garétier, verslaggever van Canal+ , weet zaterdagavond te melden dat PSG 'meer dan ooit' op zoek is naar een doelman van wereldklasse. Trainer Thomas Tuchel maakt dit seizoen in het doel afwisselend gebruik van Gianluigi Buffon en Alphonse Aréola, maar Buffon vertrekt aankomende zomer naar alle waarschijnlijkheid, terwijl er twijfels bestaan over de ontwikkeling van Aréola.



De naam van de 28-jarige De Gea wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar PSG en inmiddels zou de Franse landskampioen ook eindelijk een officieel bod hebben uitgebracht op de Spaanse sluitpost. Garétier geeft geen transfersom prijs, maar het feit dat het contract van De Gea bij Manchester United na dit seizoen nog maar één jaar doorloopt, biedt PSG hoop.



Mocht PSG erin slagen De Gea te strikken, dan slaat het vermoedelijk een dubbeslag bij Manchester United, daar Herrera zijn toekomst naar verluidt reeds verbonden heeft aan de Franse grootmacht. De 29-jarige middenvelder maakte zaterdag bekend Manchester United aan het van dit seizoen transfervrij te gaan verlaten en wordt al maandenlang gelinkt aan PSG.