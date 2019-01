PSG wacht op man van veertig miljoen: "Ik heb in de douche gekeken"

Leandro Paredes mag zich bijna speler van Paris Saint-Germain noemen, maar het lange wachten baart trainer Thomas Tuchel zorgen.

De Duitser kon zondag tegen Stade Rennes (4-1 winst) echter nog niet over de 24-jarige middenvelder beschikken. "We wachten op hem. Mij is verteld dat het geregeld is, maar hij is er niet. Ik maak mij zorgen, want we hebben spelers nodig en het is al 27 januari. De markt is bijna dicht", zo wordt Tuchel geciteerd door de Franse media .

De club uit Parijs zou met Zenit Sint-Petersburg een akkoord hebben bereikt over een transfersom van veertig miljoen euro exclusief vijf miljoen aan variabelen voor Paredes. Voor de middenvelder ligt een contract voor vierenhalf jaar klaar in Parijs en wat Tuchel betreft komen er nog meer spelers bij.

"We hebben misschien ook een aanvaller nodig, want Neymar is geblesseerd. We wachten op Leandro, maar hij is niet hier. Ik verwacht hem al een paar dagen. Ik heb in de douche gekeken, in de kleedkamer, in de behandelkamer, bij de keepers, maar hij is er niet... Wat kan ik verder zeggen? We hebben doelstellingen. Om die te bereiken moeten we spelers halen."



Neymar kampt al het hele seizoen met het nodige blessureleed en ook tegen Stade Rennes kon hij wegens enkelklachten niet meedoen. De eerste ontmoeting met Manchester United in de Champions League op 12 februari gaat de Braziliaan waarschijnlijk ook niet halen, aldus Tuchel. "Dat wordt supermoeilijk. Het is nog te vroeg om over een datum te praten. We moeten wachten op hoe hij op de behandelingen reageert. Daarna kunnen we preciezer zijn. Maar dat het super moeilijk wordt, dat is geen geheim", besluit de coach.