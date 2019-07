PSG vult portemonnee met dertien miljoen door verkoop naar de Bundesliga

Christopher Nkunku gaat voetballen in Duitsland.

Paris Saint-Germain meldt via de officiële kanalen dat de middenvelder zich heeft aangesloten bij , dat Nkunku tot medio 2024 heeft vastgelegd. Het is niet bekendgemaakt voor hoeveel geld de jongeling verkast, maar naar verluidt gaat het om een bedrag van minimaal dertien en maximaal vijftien miljoen euro.

Nkunku, die bij de -club gaat spelen met nummer 18, is blij met de overstap, zo geeft hij aan op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben blij dat ik vanaf nu het shirt van RB Leipzig mag dragen. Ik heb veel over de club gehoord en ik ben ervan overtuigd dat mijn stijl goed past bij de speelwijze van de club", aldus de 21-jarige middenvelder.



Sportdirektor Markus Krösche is eveneens verheugd met de deal. "Christopher Nkunku past heel goed binnen het profiel dat wij hadden geschetst. Hij is dynamisch en in aanvallend opzicht erg veelzijdig. Zo kunnen wij meer variatie toebrengen in ons spel. We zijn verheugd dat zo'n getalenteerde speler voor ons heeft gekozen. We geloven dat hij ons verder kan brengen met zijn kwaliteiten."