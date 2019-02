PSG vreest voor blessure Cavani in aanloop naar clash met United

Edinson Cavani moet de eerste Champions League-kraker tegen Manchester United mogelijk aan zich voorbij laten gaan.

De Uruguayaan maakte zaterdagmiddag tegen Bordeaux op slag van rust de openingstreffer vanuit een strafschop. Na de onderbreking verscheen Cavani echter niet meer op het veld. Hij kampt met een bovenbeenblessure en Canal+ weet te melden dat de kwetsuur wel eens ernstig zou kunnen zijn.



Malheureusement, le Matador @ECavaniOfficial doit céder sa place à @KMbappe pour débuter cette deuxième période #PSGFCGB pic.twitter.com/esndokDVS0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 9 februari 2019

Paris Saint-Germain gaat dinsdag bij Manchester United op bezoek in de achtste finales van de Champions League. Met het oog op dat duel werd Kylian Mbappé zaterdag gespaard, maar hij moest bij het begin van de tweede helft dus invallen voor Cavani. PSG is Neymar sowieso al kwijt vanwege een voetblessure.Edinson Cavani is in Parijs aan een topseizoen bezig. De spits die donderdag 32 jaar wordt, scoorde in 22 officiële wedstrijden liefst 26 keer. Vorig seizoen scoorde hij ook aan de lopende band en toen stopte de teller bij veertig treffers in 47 wedstrijden van PSG.