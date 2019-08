'PSG vraagt Real Madrid in onderhandelingen om 'anti-Neymar''

Barcelona zat dinsdag voor het eerst rechtstreeks om de tafel met Paris Saint-Germain om een transfer van Neymar te bespreken.

Aartsrivaal geeft zich echter ook nog niet gewonnen in de strijd om de superster en volgens verschillende media uit Frankrijk en Spanje heeft de Koninklijke in de afgelopen dagen contact gehad met Leonardo, de technisch directeur van .

Onder meer Téléfoot , Marca en AS berichten woensdagmiddag dat de Braziliaanse sportbestuurder Real Madrid om Vinícius Júnior en een flink bedrag heeft gevraagd in ruil voor Neymar. Leonardo zou bijzonder gecharmeerd zijn van zijn negentienjarige landgenoot, die hij volgens AS vanwege zijn potentieel en voorbeeldige gedrag buiten de lijnen zelfs zou beschouwen als de 'anti-Neymar'.

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez heeft Leonardo echter meteen laten weten dat een dergelijke deal niet tot de mogelijkheden behoort. De preses beschouwt Vinícius als een belangrijke speler voor de toekomst, die onder geen beding mag vertrekken. De jongeling zelf heeft bovendien al meerdere keren laten weten graag naast Neymar te willen spelen, wat niet tot de mogelijkheden behoort als zij voor elkaar geruild worden.

PSG zou ook Luka Modric graag willen betrekken in een eventuele deal voor Neymar, maar de Kroaat lijkt zelf geen trek te hebben in een verhuizing naar het Parc des Princes.

heeft daarnaast vooralsnog de beste papieren in handen: Neymar heeft een voorkeur voor een terugkeer naar het Camp Nou en zal pas als PSG er niet uitkomt met de Catalanen zijn vizier richten op een verhuizing naar het Santiago Bernabéu.