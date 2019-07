PSG vraagt minimaal 222 miljoen euro voor Neymar

Paris Saint-Germain verlangt een transfersom van minimaal 222 miljoen euro voor Neymar. Barcelona wil de Braziliaan graag terughalen naar Camp Nou.

AS meldde dinsdag dat de Catalanen een bod van veertig miljoen euro hebben uitgebracht bij de Fransen, die dan bovendien Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé aan de selectie kunnen toevoegen. is echter niet bereid om Neymar te laten gaan voor minder dan 222 miljoen euro. Dat is de prijs waarvoor de aanvaller twee jaar geleden de overstap maakte naar .



Mocht Barça blijven proberen om een transfersom plus één of meerdere spelers aan te bieden bij PSG, dan is de Franse kampioen alleen geïnteresseerd in defensieve versterkingen. Trainer Thomas Tuchel heeft met onder meer Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Ángel Di María en Julian Draxler immers al genoeg aanvallende opties.



Zoals Goal in november 2018 al beschreef, zijn er bepaalde voorwaarden aan een eventuele terugkeer van Neymar in Camp Nou. wil dat de speler toegeeft dat hij in 2017 op een verkeerde manier is vertrokken en hij zou moeten instemmen met een loonsverlaging. Bovendien zou Neymar de juridische geschillen moeten laten vallen die er nog steeds zijn tussen hem en de Spaanse club.



PSG-directeur Leonardo gaf onlangs al aan dat zijn landgenoot de club deze transferperiode mogelijk verlaat. Neymar hervatte maandag de training in Parijs. Bronnen hebben aan Goal verteld dat de topschutter bij Leonardo heeft aangegeven dat hij inderdaad een nieuwe uitdaging wil.