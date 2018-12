PSG voorkomt transfervrij vertrek en verlengt met Frans international

Paris Saint-Germain en doelman Alphonse Aréola zijn het eens geworden over een nieuw contract.

De Franse topclub meldt donderdag via de officiële kanalen dat het aflopende contract van de sluitpost met vier jaar is verlengd tot de zomer van 2023. Aréola was vorig seizoen nog eerste keeper van PSG en hij heeft deze voetbaljaargang concurrentie gekregen van Gianluigi Buffon.



Aréola kwam in 2006 in de jeugdopleiding van PSG terecht. Medio 2009 tekende hij op 16-jarige leeftijd zijn eerste contract in Parijs. Na zijn officiële debuut in het eerste elftal werd hij achtereenvolgens uitgeleend aan Lens, Bastia en Villarreal. Dit seizoen kwam hij, ondanks de aanwezigheid van de Italiaanse sluitpost Buffon, in de Ligue 1 negen keer in actie.



“"Het was erg belangrijk voor mij om mijn loopbaan hier bij PSG voort te zetten"”, reageert Aréola op de clubwebsite van Paris Saint-Germain. “"Bij deze club ligt mijn hart. Ik ben hier opgegroeid en heb hier voor het eerst mogen ruiken aan het hoogste niveau. Deze club geeft mij de kans om mijn hoge ambities na te jagen, samen met fantastische ploeggenoten. Met de supporters aan onze zijde hebben we samen nog prachtige verhalen te schrijven.”"



"“Het is met grote blijdschap en trots dat we vandaag het contract van Alphonse Aréola verlengen”", laat Nasser Al-Khelaïfi, president van PSG, weten in een reachte. “"Alphonse is een van de mooiste symbolen van onze opleiding. We waarderen de loyaliteit die hij heeft getoond door zijn toekomst op lange termijn aan ons te verbinden. Zijn contractverlenging is een sterk signaal van vertrouwen.”"