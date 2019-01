'PSG verbaast met aankoop van negen miljoen euro uit MLS'

Paris Saint-Germain gaat zich versterken met Luciano Lucho Acosta.

Onder meer The Washington Post en l'Équipe melden dat de kampioen van de Ligue 1 met DC United in onderhandeling is over de aanvallende middenvelder. PSG heeft al een medische keuring voor de 24-jarige Argentijn ingepland.

PSG is op zoek naar vers bloed voor de voorste linie aangezien Neymar ongeveer tien weken niet in actie kan komen wegens een blessure aan het middenvoetsbeentje. Acosta verlengde in november nog zijn contract bij DC United tot nieuwjaarsdag 2020, maar lijkt nu dus aan de slag te gaan in het Parc des Princes.



In Frankrijk gaat men uit van een transfersom van zes miljoen euro exclusief variabelen, maar andere bronnen maken melding van een vast bedrag van negen miljoen euro. Acosta, die ook in de spits uit de voeten kan, heeft dezelfde zaakwaarnemer als middenvelder Leandro Paredes en zo kon PSG relatief snel schakelen.



Acosta komt uit de jeugdopleiding van Boca Juniors en werd verhuurd aan Estudiantes en DC United. In januari 2017 maakte hij voor bijna anderhalf miljoen euro de definitieve overstap naar de club uit de Major League Soccer. Tot dusverre speelde Acosta 103 wedstrijden voor DC United en daarin was hij goed voor 19 doelpunten en 27 assists.