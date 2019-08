PSG staat open voor verhuur Neymar met verplichting tot koop

De aanvaller wil de Franse club verlaten, waar verschillende clubs waaronder Barcelona, Real Madrid en Juventus aan hem gelinkt worden.

Paris Saint-Germain staat open voor het idee om Neymar te verhuren, met een daaropvolgende verplichting tot koop. De Braziliaan wil nog altijd vertrekken uit het Parc des Princes.

Neymar is het onderwerp van een van de langste transfersoaps van deze zomer, nadat hij niet terugkeerde voor de voorbereiding bij de club en aangaf dat hij wilde vertrekken. De aanvaller, die twee jaar geleden voor een recordbedrag van 222 miljoen euro werd overgenomen van , heeft de club geholpen aan nationaal succes, maar in Europa bleven prijzen uit.

De Catalanen, net als en , hebben geprobeerd om de 27-jarige aanvaller weg te halen uit de Franse hoofdstad, maar zij zijn allemaal gestuit op de vraagprijs van de Fransen. streeft ernaar om hun kosten terug te verdienen.

PSG heeft ook biedingen van een transferbedrag plus spelers in ruil afgewezen. Nu echter de Europese transferdeadline nadert en het vooruitzicht van een dure speler die weigert om te spelen tijdens de eerste seizoenshelft, is het de verwachting dat sportief directeur Leonardo en trainer Thomas Tuchel in gesprek gaan met de speler om zijn toekomst te bespreken.

Barcelona wordt algemeen beschouwd als de grootste kandidaat om Neymar vast te leggen, waar de ploeg van trainer Ernesto Valverde de aanvaller terug wil halen naar Camp Nou voor een reünie met Lionel Messi.

Real Madrid zou echter de aanvaller beschouwen als de sleutel tot de titelwinst in LaLiga en daarmee zou het Barcelona aftroeven. Juventus zou hem graag een aanval willen laten vormen met Cristiano Ronaldo.

Neymar, wiens contract bij PSG nog doorloopt tot de zomer van 2022, speelde tot dusver in totaal 58 wedstrijden voor de Franse landskampioen en kwam daarin tot 51 doelpunten en 29 assists.