PSG spoelt nare bijsmaak bekeruitschakeling weg in Ligue 1

Paris Saint-Germain is prima begonnen aan het nieuwe kalenderjaar in de Ligue 1. De ploeg herstelde zich van de bizarre bekernederlaag tegen Guingamp.

De regerend landskampioen had het niet eenvoudig in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Amiens SC, maar werd na een klein uur op weg geholpen door een benutte strafschop van Edinson Cavani. Na het wegsturen van Amiens-verdediger Khaled Adénon bepaalden Kylian Mbappé en Marquinhos in de laatste twintig minuten uiteindelijk de eindstand: 0-3. Het keurkorps van trainer Thomas Tuchel blijft koploper en heeft nu dertien punten meer dan achtervolger Lille, dat tevens twee duels meer speelde.

PSG slaagde er zodoende in zich te revancheren van de krankzinnige bekeruitschakeling van afgelopen woensdag in eigen huis tegen Guingamp. De Parijzenaren kregen in die wedstrijd liefst drie strafschoppen tegen en incasseerden in de derde minuut van de blessuretijd uiteindelijk de beslissende 1-2. Tuchel koos er voor het uitduel met Amiens voor zijn basiself flink om te gooien, hetgeen basisplaatsen opleverden voor Cavani, Marco Verratti en Dani Alves. PSG won eerder dit seizoen op eigen veld met liefst 5-0 van Amiens, maar ditmaal had men een stuk meer te duchten van de laagvlieger uit Noord-Frankrijk.



Amiens verdedigde gegroepeerd en haalde de rust mede dankzij de sterk keepende Régis Gurtner uiteindelijk zonder kleerscheuren. De ervaren goalie bleek met name voor Ángel Di María een sta-in-de-weg: laatstgenoemde stuitte in de eerste helft liefst driemaal op Gurtner. PSG kwam zelf in defensief opzicht nauwelijks in de problemen, maar ontsnapte op slag van rust wel aan een achterstand. Eddy Gnahoré nam het doel van de grootmacht onder vuur na voorbereidend werk van Emil Krafth, maar Alphonse Aréola voorkwam met een knappe redding de 1-0.



Een klein kwartier na de onderbreking wist PSG alsnog op voorsprong te komen. De inglijdende Alexis Blin beroerde een schot van Di Mariá met de hand, waarna scheidsrechter Florent Batta de bal op de stip legde. Cavani ontfermde zich vervolgens over het buitenkansje en schoof beheerst de 0-1 tegen de touwen. Halverwege de tweede helft werd het elftal van Tuchel verder in het zadel geholpen, doordat Adénon met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld werd gestuurd. Daarna liep PSG door treffers van Mbappé en Marquinhos uiteindelijk uit naar een ruime zege.