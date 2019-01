'PSG sluit akkoord met negenvoudig international van Argentinië'

Paris Saint-Germain werkt aan de komst van Leandro Paredes. Volgens RMC Sport heeft de regerend kampioen van Frankrijk een akkoord met de speler.

PSG zou met de middenvelder tot een overeenkomst zijn gekomen over een contract tot medio 2023. De onderhandelingen met Zenit Sint-Petersburg zijn nog gaande.



Eerder op de vrijdag maakte transfermarktexpert Gianluca Di Marzio melding van een bod van 35 miljoen euro van PSG. Het eveneens geïnteresseerde Chelsea werd gezien als favoriet voor de krabbel van Paredes, maar zou nog geen officieel bod hebben uitgebracht. Bovendien zou Zenit de vraagprijs hebben bepaald op 45 miljoen euro, waardoor de onderhandelingen met PSG nog kunnen stuklopen.



Woensdag werd in Doha gesproken over de mogelijke transfer van Paredes naar Parijs. Spelersmakelaar Marcelo Simonian, die optreedt als tussenpersoon, ging om de tafel met sportief directeur Antero Henrique van PSG en met Pablo Sabbag, de zaakwaarnemer van Paredes. Zelf zou de Argentijn een overstap naar het Parc des Princes wel zien zitten en dat heeft hij ook laten weten aan zijn naasten.



Paredes begon zijn carrière in 2010 bij Boca Juniors, speelde in 2014 een half seizoen voor Chievo en kwam vervolgens terecht bij AS Roma. Voor die club kwam hij tot 37 duels; in het seizoen 2015/16 werd Paredes gestald bij Empoli. Nadat hij in 2017 voor 23 miljoen euro plus vier miljoen euro aan variabelen overstapte naar Zenit, kwam de negenvoudig Argentijns international tot 43 competitiewedstrijden en zeven goals.



Mocht het toch niet lukken om Paredes vast te leggen, dan komt Stanislav Lobotka volgens Paris United in beeld als alternatief. De middenvelder van Celta de Vigo, in het seizoen 2013/14 nog actief bij Jong Ajax, heeft een contract tot medio 2023. Bovendien hoopt PSG zich nog te kunnen versterken met Julian Weigl van Borussia Dortmund. Zijn komst zou los staan van die van Paredes, maar Dortmund is voorlopig niet bereid om mee te werken aan een vertrek van de middenvelder.