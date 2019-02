PSG reageert woedend op poll: "Waren de acties van Cruijff provocatief?"

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond woedend gereageerd op een onderzoek van Odoxa.

Odoxa organiseerde onlangs via het Franse RTL een poll, waaruit bleek dat het grootste gedeelte van het Franse voetbalpubliek van mening is dat Neymar de vele overtredingen die op hem worden gemaakt zelf uitlokt. PSG springt in een officieel statement in de bres voor zijn Braziliaanse sterspeler.

Uit de poll blijkt dat 84% van de Franse bevolking en 78% van de voetballiefhebbers van mening is dat 'Neymar zichzelf in gevaar brengt door het onnodig provoceren van verdedigers'. Het onderzoek werd ingesteld in de week nadat Neymar tegen Strasbourg een voetblessure opliep en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij PSG. "Hoewel de enquête het niet letterlijk zegt, worden de acties van Neymar dus aangemerkt als 'provocatief' en rechtvaardigen zij de 'straf' van een blessure", zo begint het statement van de Franse topclub.



"Allereerst hebben we grote twijfels bij de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Als we ons focussen op de ene vraag van dit onderzoek, blijkt dat 99% van de Fransen een mening heeft over het spel van Neymar. We zijn er niet eens van overtuigd dat dat percentage zelfs in Brazilië zó hoog zou liggen", vervolgt men. "Enfin, moeten we lachen of huilen om de resultaten? Wie wordt door de vele kinderen en voetballiefhebbers op deze wereld bewonderd? Neymar, of een van zijn laatste tegenstanders?"



PSG haalt vervolgens spelers uit het verleden zoals Pelé, George Best, Johan Cruijff, Diego Maradona, Ronaldo en Zinédine Zidane aan. "Waren hun acties provocatief, deden zij te veel ?", vraagt de club zich hardop af. "We vragen om te stoppen met het organiseren van pseudo-polls die louter tot gevolg hebben dat de grootste sterren onze competitie wensen te verlaten." PSG vraag tot slot om meer bescherming voor Neymar. "We willen dat de Franse arbiters hem meer beschermen. Hij is de speler die het meest te verduren krijgen in Frankrijk."