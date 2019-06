PSG reageert op gerucht Neymar: "Niemand heeft hem gedwongen"

Clubpresident Nasser Al-Khelaifi van Paris Saint-Germain lijkt Neymar niet tegen te houden als de Braziliaan inderdaad weg wil.

Er gaan geruchten dat Neymar na twee jaar in Parijs te hebben gespeeld op zoek wil naar een andere uitdaging. wordt nog maar eens genoemd als een potentiële bestemming, net als . lijkt geen intentie te hebben om Neymar te laten gaan, maar Al-Khelaifi sluit een transfer toch niet helemaal uit.



"Ik wil spelers die alles willen geven om het shirt van deze club te verdedigen en die deel willen uitmaken van ons project", zei de president tegen France Football. "Spelers die dat niet willen, of dat niet begrijpen, met hen zullen we om de tafel gaan zitten om erover te praten. Er zijn natuurlijk contracten die moeten worden gerespecteerd, maar het totale project is nu de prioriteit."



"Niemand heeft hem gedwongen om hier te tekenen", aldus Al-Khelaifi over Neymar. "Niemand heeft hem gepusht. Hij kwam hierheen in de wetenschap dat we met een project bezig zijn." De 27-jarige aanvaller kwam in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro over van , waar hij niet langer in de schaduw van Lionel Messi wilde spelen.



Bij PSG was Neymar in eerste instantie de grote man, maar het afgelopen seizoen was het vooral Kylian Mbappé die de show stal. Neymar, die in het Parc des Princes een contract heeft tot medio 2022, kampte net als in zijn eerste seizoen met blessureleed. In totaal scoorde hij tot nu toe 51 keer in 58 officiële wedstrijden.