PSG onthult wat Barcelona moet betalen voor Neymar

De kampioen van Frankrijk kan leven met het idee dat Neymar terugkeert naar Camp Nou, maar dan wel voor een flinke prijs...

Paris Saint-Germain wilde Neymar eerst enkel voor 222 miljoen euro terug laten keren naar , hetgeen precies het bedrag is wat de Fransen in 2017 betaalden voor zijn komst.

Bronnen vanuit de club hebben Goal verteld dat men nu echter genoegen neemt met een andere constructie, daar Barcelona het geld niet op tafel kan leggen. Een bod van 50 miljoen euro, plus Philippe Coutinho en Nelson Semedo zou ook volstaan.

Coutinho is overbodig geraakt bij de Catalanen, die deze zomer Antoine Griezmann kochten van . De Braziliaan werd gelinkt aan een huurtransfer naar Tottenham, maar tot een akkoord kwam het niet.

Semedo wordt bij Barcelona uit de basis gehouden door Sergi Roberto, maar zou bij de Parijzenaars wel verzekerd zijn van een basisplaats, zoals ook Coutinho meteen zijn opwachting zou maken in het elitekorps van Thomas Tüchel.

Neymar wil graag terugkeren naar Spanje en heeft dit voorseizoen nog geen wedstrijd gespeeld voor , al werd hij bij de viering na het winnen van de Trophée des Champions wel in het feestgedruis gedwongen door Kylian Mbappé, hetgeen een ongemakkelijk tafereel werd.

Barcelona maakte vorige maand via voorzitter Josep Maria Bartomeu bekend dat Neymar de Franse club wil verlaten en Barça-trainer Ernesto Valverde gaf aan de situatie af te wachten en zich voorlopig te focussen op de spelers die hij zeker tot zijn beschikking heeft.

"We zullen zien wat er gebeurt. De klassieke reactie is dat hij voor een ander team speelt en dat is dat", stelde Valverde tijdens een persconferentie voor het oefenduel met . "Alles wat ik weet is dat ik hier de trainer ben en ik denk enkel aan de spelers die ik heb. Zij zijn degenen die ik morgen op kan stellen. Verder weet ik niet wat er gaat gebeuren."

PSG begint het seizoen op zondag met een thuisduel tegen Nîmes, al is het maar de vraag of Neymar mee zal spelen. Op vrijdag stelde Neymar via Instagram blij te zijn dat het onderzoek naar een vermeende verkrachtingszaak wordt gestaakt, maar hij gaf ook aan dat hij de nasleep ervan nooit zal vergeten.