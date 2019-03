'PSG meldt zich in Madrid bij vertrek van Mbappé of Neymar'

Paris Saint-Germain bereidt zich goed voor op een eventueel vertrek van Kylian Mbappé of Neymar. Op de schaduwlijst prijkt een grote naam, aldus AS.

De Franse topclub gaat bij een transfer van een van beide smaakmakers naar verluidt zijn pijlen richten op Antoine Griezmann. De aanvaller van twijfelt over zijn toekomst in de hoofdstad van Spanje en zou een rentree in zijn geboorteland wel zien zitten. Een overstap naar Paris Saint-Germain lijkt dan de enige optie.

Atlético werd in de achtste finales van de uitgeschakeld door en Griezmann twijfelt of hij in het Wanda Metropolitano mee kan doen voor de hoofdprijzen. Geïnteresseerde clubs moeten echter wel met een grote zak geld aankloppen in Madrid, aangezien Griezmann nog tot de zomer van 2023 vastligt. Daarnaast is de afkoopsom in die verbintenis eerder al vastgelegd op 200 miljoen euro, al zou hij voor 1 juni nog voor de gereduceerde som van 120 miljoen opgehaald kunnen worden.



Toch gaat volgens ASeen poging wagen als Mbappé of Neymar vertrekt uit Parijs. Ook schijnt interesse te hebben, maar Griezmann en zijn zaakwaarnemer gaven al te kennen dat die club voor hem geen optie is. Paris Saint-Germain is ook een van de weinige clubs die de gigantische afkoopsom op tafel kan leggen voor de Frans international. Er is echter ook concurrentie uit .



De Catalanen willen Griezmann al langer aan zich binden, maar tot op heden koos de aanvaller ervoor bij Atlético te blijven. De Franse sportkrant L'Equipemeldde onlangs al dat Barcelona opnieuw contact heeft opgenomen. Griezmann speelde alleen in zijn jeugdjaren in Frankrijk. Daar was hij actief in de jeugdopleidingen van EC Mâcon en UF Mâcon. Zijn debuut in het betaald voetbal maakte hij bij het Spaanse .