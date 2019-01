'PSG meldt zich bij Ajax voor De Ligt en informeert naar Van de Beek'

Paris Saint-Germain heeft zich bij Ajax gemeld voor Matthijs de Ligt, na het mislopen van Frenkie de Jong.

Volgens De Telegraaf heeft de Franse kampioen de pijlen volledig gericht op de aanvoerder van de Amsterdammers. PSG heeft ook geïnformeerd naar Donny van de Beek, terwijl het dagblad meldt dat de middenvelder ook bij Everton in beeld is. Het Algemeen Dagblad schrijft donderdag dat Juventus de grootste kanshebber is op de handtekening van De Ligt.



De Ligt heeft er geen geheim van gemaakt dat hij er voor open staat om komende zomer de volgende stap in zijn carrière te maken. Het contract van de negentienjarige mandekker loopt door tot medio 2021. Hij werd reeds in verband gebracht met Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus en PSG. Een overstap naar Barcelona ligt niet voor de hand. PSG en Juventus zouden de beste papieren hebben om De Ligt in te lijven. De dertienvoudig Oranje-international wil bij het kiezen van zijn volgende club zekerheid hebben van een vaste basisplaats. Met oog op zijn persoonlijke ontwikkeling en het behouden van zijn basisplaats in het Nederlands elftal wil hij iedere week aan spelen toekomen.



De winnaar van de Golden Boy Award moet in Parijs de opvolger worden van Thiago Silva. Het contract van de Braziliaanse verdediger loopt af in de zomer van 2020 en hij lijkt bezig aan zijn laatste halfjaar bij PSG. Juventus lijkt ook een goede kanshebber op de handtekening van De Ligt, al zijn de kansen om daar een basisplaats af te dwingen kleiner. Trainer Massimiliano Allegri heeft met onder anderen Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Daniele Rugani genoeg opties voor in het hart van de verdediging. Volgens het Algemeen Dagblad ziet men in Turijn in De Ligt een geschikte opvolger voor de inmiddels 34-jarige Chiellini.



Juventus hikt tegen de vraagprijs van Ajax aan. De Amsterdammers zouden volgens het Algemeen Dagblad mikken op een vraagprijs van circa zestig miljoen euro. La Vecchia Signora hoopt met Mino Raiolo een troef in handen te hebben. De zaakwaarnemer van De Ligt is kind aan huis bij PSG en Juventus. Hij deed als belangenbehartiger van Zlatan Ibrahimovic, Gregory van der Wiel, Maxwell en Paul Pogba al regelmatig zaken met Juventus en PSG. 'Als Manchester City en Paris Saint-Germain hun oliegeld zouden aangrijpen om de prijs tot nog grotere hoogte op te stuwen, zou Juventus af kunnen haken in deze ratrace. Maar de Italiaanse club put vertrouwen uit de gesprekken die het voerde met het kamp rond De Ligt', aldus het AD .



Van de Beek is kandidaat om het middenveld van Paris Saint-Germain te versterken. De interesse in de Ajacied lijkt echter minder concreet dan voor De Ligt. PSG heeft namelijk ook een oogje op Idrissa Gueye van Everton. In de Engelse media wordt Van de Beek bovendien genoemd als mogelijke vervanger van de 29-jarige Senegalees bij the Toffees . Van de Beek wil het seizoen hoe dan ook afmaken alvorens hij denkt aan een eventuele overstap.