'PSG maakt haast en biedt Matthijs de Ligt honderd miljoen euro in vijf jaar'

Er is Paris Saint-Germain alles aan gelegen om Matthijs de Ligt vast te leggen.

De Franse topclub heeft de verdediger van een zeer lucratief contractvoorstel gedaan, dat de Nederlander ongeveer twintig miljoen euro per jaar kan opleveren, zo meldt the Guardian . De centrumverdediger kan in Parijs voor vijf seizoenen tekenen.

heeft Ajax volgens het Engelse medium laten weten bereid te zijn om zeventig miljoen euro plus bonussen te betalen voor De Ligt. De Amsterdammers willen in principe akkoord gaan met dat aanbod, maar zijn in afwachting van de voorkeur van de negentienjarige voetballer De Ligt schemert met de interesse van andere Europese topclubs zoals , en .



De Telegraaf bracht donderdagochtend al naar buiten dat PSG 'doodsbang' is voor een scenario als dat van Frenkie de Jong, die op het laatste moment afzag van een transfer naar Frankrijk en voor Barcelona koos. De clubleiding van PSG heeft technisch directeur Antero Henrique dan ook verzocht om haast te maken met de overgang van De Ligt.



Al maanden woedt er een felle strijd om de handtekening van De Ligt. Barcelona leek lange tijd de beste papieren te hebben, maar Sport en Marca claimden woensdag dat de Catalanen klaar zijn met de handelswijze van de zeventienvoudig A-international en diens zaakwaarnemer Mino Raiola. Barcelona had verwacht dat De Ligt na de finale van de de knoop zou doorhakken, maar de Ajacied gaf aan dat hij eerst op vakantie gaat en zijn opties gaat overwegen.