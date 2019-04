'PSG laat 'De Jong-echec' achter zich en richt pijlen op andere Ajacied'

Paris Saint-Germain hoopt zich te versterken met Donny van de Beek nu de club er niet in is geslaagd om Frenkie de Jong binnen te halen.

Volgens L'Équipe kijkt met veel interesse naar de verrichtingen van Van de Beek. De transfersom kan echter een struikelblok vormen, want wil optimaal profiteren van het daverende succes in de . Les Parisiens moeten komende zomer rekening houden met de Financial Fair Play-regels, terwijl er meer clubs geïnteresseerd zijn in de 22-jarige middenvelder van Ajax.



De zelf opgeleide middenvelder, die een zeer belangrijk doelpunt maakte in de return van de kwartfinale van het miljardenbal tegen (1-2), heeft in de Johan Cruijff ArenA een doorlopend contract tot 2022. Ajax moet vanwege de geweldige prestaties in de Champions League rekening houden met het vertrek van enkele bepalende spelers aankomende zomer. Aanvoerder Matthijs de Ligt is de afgelopen maanden meerdere keren concreet in verband gebracht met en Hakim Ziyech staat op het lijstje van onder andere en , terwijl De Jong aan het einde van het seizoen naar Barcelona vertrekt.



Van de Beek debuteerde in januari 2015 en is uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld van Ajax. Hij staat deze voetbaljaargang op acht doelpunten en negen assists in de en kan het seizoen afsluiten met drie prijzen: de landstitel, de en de Champions League. In de halve finale wacht voor Ajax een tweeluik met .