PSG krijgt flinke trap na: "Hier maken ze me het leven makkelijker"

Unai Emery kan woensdag voor de vierde keer in zijn loopbaan de Europa League winnen.

De manager van , die eerder met driemaal de beste was in het clubtoernooi, neemt het deze week in Baku op tegen . Emery geniet bij Arsenal, vooral omdat hij bij Paris Saint-Germain hele andere werkomstandigheden was gewend, zo vertelt hij aan El Mundo.

"Hier bij Arsenal maken ze leven makkelijker voor mij. Arsenal is een hele grote club, maar is tegelijkertijd ook hecht. Er heerst veel liefde. Iedereen is ook bereid om te helpen. Respect is het eerste woord dat in mij opkomt", aldus Emery, die een voorbeeld geeft uit zijn tijd in Parijs om het verschil tussen Arsenal en aan te duiden.



"Toen ik bij PSG arriveerde, probeerde ik Frans te spreken. Het sarcastische antwoord was dan dat ik het niet goed sprak. In Londen gebruik ik heel simpel Engels en iedereen lacht naar mij. Ze bedanken me voor het feit dat ik het probeer", vervolgt de Spanjaard, die het gevoel heeft dat hij bij Arsenal de tijd krijgt om aan zijn selectie te schaven.



"Bij Arsenal heb ik het gevoel, voor de allereerste keer, dat ik iets aan het opbouwen ben. Dat ik win om iets op te bouwen in plaats van om te overleven. Ik voel het respect, zelfs als we verliezen. Ik wil wel graag zien dat de nederlagen meer pijn doen, want zo word je competitiever. Ik wil dat mensen langer dan twee uren balen van een verlies."