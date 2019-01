'PSG is overtuigd van komst Frenkie de Jong door drie redenen'

Frenkie de Jong blijft de gemoederen bezig houden nu de Ajacied nog altijd niet bekend heeft gemaakt waar hij zijn carrière na dit seizoen vervolgt.

Zodoende draait de geruchtenmolen door. Waar Spaanse media een paar dagen geleden nog berichtten dat de middenvelder van Ajax een akkoord had bereikt met Barcelona en dat een stap naar de Spaanse grootmacht naderde, lijkt nu Paris Saint-Germain weer de beste papieren te hebben. Naast enkele Franse media meldt nu ook ESPN dat de Ajacied waarschijnlijk naar Parijs verkast.

PSG is steeds optimistischer dat De Jong komende zomer overstap naar de Franse topclub, zo klinkt het. Een bron dicht bij de onderhandelingen vertelt aan ESPNdat een zekere basisplaats, het attractieve spel onder trainer Thomas Tuchel én het vooruitzicht om samen te spelen met Neymar en Kylian Mbappé ervoor hebben gezorgd dat De Jong voor PSG gaat kiezen.



Iedere bron die ESPNheeft gesproken, verzekert dat een vrijwel gegarandeerde basisplek onder Tuchel de belangrijkste beweegreden voor de Oranje-international is om PSG te verkiezen boven Manchester City en Barcelona, aangezien de twee laatstgenoemde clubs dit niet kunnen beloven. Ook stelt een bron dat PSG bijna dagelijks in contact is met zaakwaarnemer Ali Dursun om het duo ervan te overtuigen dat De Jong een belangrijke schakel gaat zijn bij les Parisiens.



PSG wil deze maand hoe dan ook al een middenvelder halen. Deze speler moet dan wel accepteren dat hij na de komst van De Jong een andere rol gaat spelen in de Franse hoofdstad. Eerder meldden Franse media al dat de middenvelder een overeenstemming heeft bereikt met PSG. De Franse topclub zou nu nog aan het onderhandelen zijn met Ajax. Naar verluidt moet De Jong circa 75 miljoen euro gaan kosten.