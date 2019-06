'PSG is klaar met sterallures van Neymar en zet deur open voor vertrek'

Het zou zomaar kunnen dat Neymar zijn laatste wedstrijd in het shirt van Paris Saint-Germain al heeft gespeeld.

Het huwelijk tussen de Braziliaanse superster en de Franse topclub staat op knappen, zo meldt L'Équipe . Indien het juiste bedrag op tafel komt, en dat is minimaal de transfersom die twee jaar geleden voor hem betaalde, mag de 27-jarige aanvaller weg uit Parijs.

Zondag kwamen de eerste fragmenten naar buiten van een interview van PSG-president Nasser Al-Khelaifi, die lijkt te hinten naar een vertrek van Neymar. "Spelers zullen hun verantwoordelijkheden nog meer dan voorheen moeten nemen", aldus de preses tegenover France Football . "Ze zijn hier niet om plezier te hebben. En als ze het er niet mee eens zijn, is daar de deur. Ciao ! Ik wil geen sterallures meer hebben."



Neymar is naar verluidt ongelukkig in de Franse hoofdstad, waar hij moeilijk kan aarden. De Braziliaan heeft aan zijn familie laten weten klaar te zijn met 'de situatie bij PSG' en heeft zaakwaarnemer Pini Zahavi geïnstrueerd om een terugkeer naar Spanje voor te bereiden. De dribbelaar zou willen terugkeren bij , waar hij tussen 2013 en 2017 onder contract stond.



PSG zal Neymar echter niet zonder slag of stoot laten gaan, zo schrijft L'Équipe . In 2017 telden de Parijzenaars 222 miljoen euro neer om de Zuid-Amerikaan over te nemen van Barcelona en dat bedrag zal minimaal geëvenaard moeten worden om hem los te weken. PSG is namelijk van mening dat de speler als gevolg van de 'marktinflatie in het voetbal' zeker niet minder waard geworden is.