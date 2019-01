'PSG is bereid om 80 miljoen neer te leggen voor versterking voor middenveld'

Paris Saint-Germain werd de afgelopen weken in verband gebracht met de komst van Frenkie de Jong.

Het lijkt er echter op dat de Franse grootmacht van plan is om de portemonnee eerst te trekken voor de transfer van een andere middenvelder. Sky Italia bericht woensdag namelijk dat trainer Thomas Tuchel zijn zinnen heeft gezet op de komst van Allan en les Parisiens zouden bereid zijn om te luisteren naar de wensen van de coach.

Voornaamste obstakel vormt de transfersom die Napoli in gedachten heeft als het in januari afscheid moet nemen van een van zijn steunpilaren. I Partenopei willen de 28-jarige Braziliaan deze maand alleen voor tachtig miljoen euro laten vertrekken, maar dat bedrag vormt volgens de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse sportzender voor PSG geen reden om af te haken.



Tuchel is namelijk zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van Allan en was bijzonder onder de indruk van het spel van de middenvelder in het Champions League-tweeluik tegen de Fransen. Als Napoli inderdaad tachtig miljoen overhoudt aan een transfer van de tweevoudig international incasseert het een flinke winst: Allan werd drieënhalf jaar geleden immers voor slechts 11,5 miljoen euro overgenomen van Udinese.



Napoli lijkt overigens van plan om een flink deel van dat bedrag meteen weer uit te geven aan een vervanger. Als Allan vertrekt, moet Nicolò Barella namelijk overgenomen worden van Cagliari. De Italiaans international, die ook in beeld is bij onder meer Chelsea en Manchester United, kost naar verwachting ongeveer 45 miljoen euro. Het restant van het bedrag zou eventueel gebruikt kunnen worden om Stanislav Lobotka op te halen bij Celta de Vigo.