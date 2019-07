PSG houdt zich op de vlakte: "Kylian Mbappé is nog steeds hier"

Kylian Mbappé werd in mei uitgeroepen tot Beste Speler van Ligue 1, maar na de uitreiking van de prijs had iedereen het over zijn opmerkelijke speech.

De aanvaller, wiens contract met Paris Saint-Germain nog drie seizoenen doorloopt, wilde meer verantwoordelijkheid en gaf tevens te kennen dat hij niet direct 'nee' zegt tegen een uitdaging elders. Mbappé is de afgelopen tijd meermaals gelinkt aan met name .

Technisch directeur Leonardo kent de geruchten, maar laat zich door Le Parisien niet in de kaarten kijken. "Kylian is speciaal. Hij is pas twintig jaar oud en nu al een speler van wereldklasse", concludeert Leonardo. "Kylian Mbappé zijn is al een verantwoordelijkheid op zich. Daarnaast laat de voetbalwereld van heden ten dage zich niet voorspellen. Maar gelukkig weet Kylian dat allemaal te managen."



"Hij presteerde in het seizoen 2016/17 geweldig met (dat toen kampioen werd, red.), waardoor een transfer naar volgde. Een jaar later speelde Kylian op het WK met Frankrijk en wist hij de wereldtitel te veroveren." Leonardo laat zich niet uit over een eventueel nieuw contract voor Mbappé in het Parc des Princes. "Of dat prioriteit heeft doet momenteel niet ter zake. Mbappé is nog steeds hier en heel erg belangrijk voor de club, daar bestaat geen twijfel over. Maandag, toen we aan de voorbereiding begonnen, kwam hij zoals altijd binnen met een lach. Kylian heeft charisma en is geliefd bij iedereen."



"Het is belangrijk om zo'n positieve jongen binnen je selectie te hebben." De pas aangestelde PSG-directeur zal de aanhang van de Franse kampioen nooit zand in de ogen strooien. Eerlijkheid staat in alle gevallen voorop. "Ik doe nooit loze beloftes en wel om twee redenen: ten eerste ben ik niet de enige die bij deze club werkzaam is. Daarnaast houd ik niet van beloftes waarvan ik niet honderd procent zeker ben."



"Ik ben louter geïnteresseerd in het hier en nu, in dingen waar ik invloed op heb", aldus Leonardo, die Mbappé hoog heeft zitten maar niet wil zeggen of het elftal om hem heen moet worden gebouwd. "Kylian is een fantastische speler. Ja, echt een fantastische speler."