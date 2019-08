PSG houdt Neymar buiten selectie door transferperikelen

Paris Saint-Germain doet zondagavond geen beroep op Neymar tijdens de seizoensouverture tegen Nîmes.

Dat bevestigt sportief directeur Leonardo tijdens een persconferentie op zaterdagmiddag. Het gaat hier om een besluit van de clubleiding, zo benadrukt hij desgevraagd.

Volgens de beleidsbepaler zijn gesprekken over een transfer 'verder gevorderd dan voorheen', al is er nog geen akkoord bereikt met de niet nader genoemde club of clubs.

"We zullen zien wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk dat de toekomst van iedereen duidelijk wordt", aldus Leonardo, die geflankeerd werd door trainer Thomas Tuchel.

Laatstgenoemde probeert de rust te bewaren. "Als ik er te veel over nadenk, word ik gek. Ik richt me op mijn team en op de spelers die ik hier tot mijn beschikking heb. Ze hebben mijn toewijding en mijn energie nodig. Als er wat gaat gebeuren, zullen we er tegen die tijd over besluiten."

Spaanse media volgen de situatie op de voet, want 's lands grootste clubs en hopen hem in te lijven. Eerst was oud-werkgever Barça de meest waarschijnlijke optie, maar volgens Sport en AS gelooft Real steeds meer in haar kansen.

Eerder deze week werd al gerept over een bod van 120 miljoen euro plus Luka Modric, die geen trek zou hebben in een overstap naar , en nu heeft Real-voorzitter Florentino Pérez naar verluidt een bizarre salarisaanbieding gedaan aan Neymar, van wie hij al jaren fan is.

Sport claimt dat hij in Madrid veertig miljoen euro per jaar kan toucheren, hetgeen hem na Lionel Messi de bestbetaalde voetballer ter wereld zou maken. Het medium voegt er echter aan toe dat Neymar het lucratieve voorstel niet meteen heeft geaccepteerd.

De vleugelaanvaller wil zijn kansen bij Barcelona niet verpesten door nu al op een paard te gokken. In tegenstelling tot een aantal weken terug zou hij nu wel bereid zijn serieus na te denken over een uitdaging bij Real Madrid, waar hij eerst per se terug wilde naar Camp Nou.