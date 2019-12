PSG hoopt tweetal toptalenten uit greep topclubs te houden

Tanguy Kouassi en Adil Aouchiche schitterden onlangs op het WK Onder-17 met Frankrijk en worden in eigen land gezien als toekomstige supersterren.

De twee voetballen bij Paris Saint-Germain, maar hebben nog geen profcontract getekend, hetgeen ook bij diverse Europese topclubs niet onopgemerkt is gebleven.

Goal heeft begrepen dat de Red Bull Groep achter Kouassi aanzit, want men ziet de piepjonge verdediger als een waardevolle aanwinst voor Red Bull Salzburg of .

L'Equipe weet daaraan toe te voegen dat vertegenwoordigers van Kouassi onlangs een ontmoeting met hebben gehad.

Kouassi kan zonder het tekenen van een profcontract na dit seizoen gaan en staan waar hij wil en weet niet wat hij van plan is.

De tiener zat in competitieverband al vijf keer op de bank bij de hoofdmacht van de Parijzenaars, terwijl hij ook in de al eens bij de wedstrijdselectie zat. Zijn profdebuut maakte hij echter nog niet.

Kouassi heeft dezelfde zaakwaarnemer als Antoine Bernede, die eveneens jeugdinternational van Frankrijk is en PSG de rug toekeerde voor Red Bull Salzburg.

Over de toekomst van Aouchiche, een 17-jarige middenvelder, is PSG optimistischer gestemd. Hij was één van de grote sterren op het jeugdWK in Brazilië en maakte in augustus zijn debuut voor PSG.

Hij kreeg een basisplaats tegen Metz en speelde 65 minuten mee bij de 2-0 overwinning. Sindsdien maakte hij niet vaker zijn opwachting, maar hij traint wel vast mee met het eerste.

Volgens bronnen van Goal willen Aouchiche en zijn familie een langer verblijf in Parijs, waar hij binnenkort om de tafel gaat met de clubleiding.

Lees beneden verder

PSG hoopt in de toekomst zowel over Aouchiche en Kouassi te beschikken. Mogelijk dat zij dit seizoen al een rol kunnen spelen in de jacht op eremetaal.

De ploeg van Thomas Tuchel staat vijf punten los in de en ligt op koers voor de derde landstitel op rij en de achtste in negen jaar tijd.

In de Champions League is men met nog één speelronde te gaan al zeker van groepswinst in een poule met , en .