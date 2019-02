PSG heeft nog maar 'sprankje hoop' voor Cavani

De personele problemen stapelen zich op bij Paris Saint-Germain, want Edinson Cavani lijkt de kraker tegen Manchester United te gaan missen.

De topschutter viel zaterdagavond uit met een blessure aan zijn been tijdens de wedstrijd tegen Girondins Bordeaux (1-0). Volgens trainer Thomas Tuchel moet Cavani de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United van dinsdagavond in Engeland waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan.



Cavani benutte in de 42ste minuut een strafschop en maakte daarmee het enige doelpunt van de wedstrijd. Vermoedelijk raakte hij tijdens het nemen van die penalty geblesseerd; na de rust keerde hij niet terug uit de kleedkamer. In de slotfase raakte ook Thomas Meunier geblesseerd. Beide spelers zullen zondag worden onderworpen aan aanvullende medische onderzoeken, om de ernst van hun blessures te bepalen.



"Er was vanochtend geen goed nieuws voor Edi ", zegt Tuchel, wanneer hem zondagochtend naar Cavani wordt gevraagd. "Hij wordt vandaag nog onderzocht op het trainingscomplex en de club zal later vandaag met informatie komen. Maar naar mijn idee ziet het er niet goed uit. Het zal heel moeilijk worden voor hem om in actie te komen. Er is nog maar een sprankje hoop. Dat is er altijd, maar de eerste resultaten zijn niet goed."



Neymar ontbreekt in beide wedstrijden tegen Manchester United door een blessure aan zijn middenvoetsbeentje. Toch is er ook goed nieuws voor Tuchel, want Marco Verratti 'kan en zal' spelen in de eerste ontmoeting in de achtste finales van de Champions League. De middenvelder had zaterdag tegen Girondins Bordeaux al een basisplek; hij bleek voldoende hersteld van een enkelblessure en kon voor het eerst sinds 19 januari weer minuten maken.