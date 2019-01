'PSG heeft na De Ligt en De Jong ook derde Ajacied op de korrel'

Bij de interesse van Paris Saint-Germain in Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt lijkt het niet te blijven.

L'Équipe pakt woensdagavond uit met het nieuws dat ook Donny van de Beek de belangstelling van les Parisiens heeft gewekt.

Van de Beek past volgens het doorgaans goed ingevoerde sportkrant precies in het profiel dat trainer Thomas Tuchel heeft opgesteld voor deze winter. De Duitse trainer is op zoek naar versterkingen op de korte termijn voor zijn middenveld en zou in de viervoudig international van het Nederlands een ideale aanwinst zien voor tijdens de huidige transferperiode.



Van de Beek beschikt over een nog tot medio 2022 doorlopend contract en PSG gaat er volgens L'Équipe van uit dat Ajax na een openingsbod van om en nabij de twintig miljoen euro bereid is om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Of dit inderdaad het geval is valt overigens nog te bezien, aangezien de Amsterdammers blijven vasthouden aan het mantra dat er in de winter geen bepalende spelers mogen vertrekken.



De 21-jarige middenvelder maakt sinds begin 2016 deel uit van de hoofdmacht van Ajax en was sindsdien goed voor 21 doelpunten en 16 assists in 112 wedstrijden. Van de Beek werd in het verleden overigens ook al eens in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en clubs als Chelsea, AS Roma en Manchester United werden toen genoemd als mogelijke nieuwe bestemming.