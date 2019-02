"PSG heeft een speler die United niet kan stoppen"

Paris Saint-Germain is favoriet om Manchester United te verslaan in de achtste finales van de Champions League. Dat zegt Louis Saha.

Volgens de 40-jarige Fransman, die tussen 2004 en 2008 onder contract stond bij United, heeft PSG ondanks blessures bij Neymar en Edinson Cavani nog steeds de beste papieren. "Want zij blijven zich verbeteren en ze hebben met Kylian Mbappé een speler die niet af te stoppen is", stelt Saha in gesprek met Omnisport.

"Manchester United is nog steeds een geweldige club met uitstekende spelers. Paris Saint-Germain is heel solide, omdat de coach erin geslaagd is om tussen de aanval en verdediging meer stabiliteit in te bouwen." Saha noemt PSG-trainer Thomas Tuchel 'een slimme coach die goed communiceert'. "Hij kan makkelijk van systeem wisselen, dat hebben we hem wel eens meerdere keren per wedstrijd zien doen.""Het team is echt geëvolueerd, al moeten ze in de Champions League die paar laatste stappen nog zetten om de finale te kunnen halen", gaat Saha verder. "Het ontbrak telkens aan die elementen: de juiste informatie, sfeer, balans en de reactie op wat niet kan worden voorspeld. De coach moet ermee omgaan en de juiste spelers de tijd en het vertrouwen geven. In de Champions League is die balans anders dan in de competitie."Dat laatste betekent volgens de Fransman dat United best ver kan komen, ondanks dat men in de Premier League met een achterstand van veertien punten zo goed als kansloos is voor de titel. "De Champions League is een andere wereld. We hebben het onder meer met Liverpool gezien. Sommige van die ploegen waren in de competitie niet het sterkst, maar in de Champions League werd het dan ineens een heel sterk collectief."