"PSG gaat op een bepaald moment de Champions League winnen"

Ondanks de recente frustratie, steunt de voormalige Paris Saint-Germain-ster het team om Europees succes te boeken.

Jay-Jay Okocha is van mening dat het winnen van de Champions League voor zijn voormalige ploeg Paris Saint-Germain een kwestie van tijd is, niet de vraag of.

Ondanks stevige investeringen in de afgelopen jaren van de eigenaren van de club uit Qatar, is PSG er niet in geslaagd om de kwartfinales van de Champions League te overleven, sinds ze in 1994/95 in de halve finale werden uitgeschakeld.

Ondanks de frustraties van PSG om niet verder te komen in het miljardenbal, gelooft Okocha dat de beker uiteindelijk naar Parijs zal komen.

"Ik twijfel er niet aan dat op een bepaald moment ze de Champions League zullen winnen, het is een kwestie van wanneer", vertelt de Nigeriaan in gesprek met Goal.

"Niet alleen als voormalig speler van PSG, ik ben ook een grote fan van de club, en ik oefen ook druk uit op het team om te proberen te Champions League te winnen, want dat is het enige wat ik geloof dat nu nog ontbreekt bij de club."

"Ik denk dat ze sommige spelers hebben gehald om de jongere spelers te helpen geloven dat dit mogelijk is. En voor mij is dat misschien het kleine ding dat ontbreekt: het geloof dat ze het kunnen."

"En als ze voor de eerste keer de beker hebben gewonnen, denk ik dat dat niet zo moeilijk meer zal zijn."

Als PSG dit seizoen zijn eerste Champions League wil winnen, moeten ze in de achtste finale Manchester United verslaan zonder Neymar, die de rest van het seizoen zou kunnen missen met een voetblessure.

Zelfs zonder de Braziliaanse ster is Okocha ervan overtuigd dat PSG de klus kan klaren tegen United.

"Natuurlijk, als fan denk ik dat ik graag Neymar zou zien spelen", zegt de 45-jarige.

"Maar PSG heeft veel geweldige spelers en een blessure gebeurt soms en we verwachten van anderen dat ze het werk doen. Dus ik twijfel er niet aan dat de andere spelers de klus zullen klaren."

Neymar's tijd bij PSG zit vol geruchten dat hij misschien zou willen vertrekken nadat hij aanvankelijk zich in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro bij de club had aangesloten.

Okocha maakt zich niet druk om de geruchten, hoewel hij wel hoopt dat de 27-jarige aanvaller lang bij de regerend Frans landskampioen zal blijven.

"Er zijn altijd geruchten. Dat hoort ook bij het spel, want het is een wereldwijd spel en een enorme business."

"Als er zoveel interesse is, zullen er altijd speculaties en geruchten zijn. Dus ik weet niet wat er in de toekomst zal gebeuren."

"Ik zal niet voor hem beslissen, ik zal niet voor de club beslissen, maar als een PSG-fan zal het natuurlijk geweldig voor ons zijn dat Neymar nog een paar jaar zal blijven."